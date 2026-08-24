İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği basın toplantısında, Batı medyasında bazı Avrupa ülkelerinin savaşa katılmak üzere harekete geçtiği yönündeki haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bekayi, “Biz de Bulgaristan’dan birkaç yakıt ikmal uçağının ayrıldığını duyduk. Bulgaristanlı siyasetçilerin başından beri açıkladığı üzere, böyle bir eylem uluslararası hukuka aykırıdır.” dedi.

İranlı sözcü, daha önce de uluslararası hukuk uyarınca bu tür bir katılımın saldırganlık eylemi niteliğinde olacağını açıkladıklarını belirterek, “Herhangi bir ülkenin bizden endişe duymasını gerektirecek bir neden yoktur; ancak üslerini saldırgan tarafa hukuka aykırı bir eylem gerçekleştirmesi için tahsis etmeleri bunun dışındadır.” ifadelerini kullandı.

Bekayi, “İran’ın varlığını ve bütünlüğünü savunma konusunda hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.” diye konuştu.

Savaşın sonunu saldırgan taraf belirleyemez

Bekayi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın savaşı sona erdirme yönündeki açıklamalarına ilişkin tepkiler hakkında şunları söyledi:

“İranlı yetkililerin, İran’ın topraklarına yönelik saldırılara karşı savunmada ne kadar ciddi ve kararlı olduklarını çok açık bir şekilde ifade ettiklerini düşünüyorum. Saldırgan taraflara karşı hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. İran savaşı başlatan taraf değildir; kendi toprakları üzerindeki egemenliğini savunmuştur. Savaşı kesinlikle biz başlatmadık ancak savaşın sona ermesine saldırgan tarafın şartlarının yön vermesine izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı, İran’ın teslim olmayacağı yönündeki kararlı tutumunu defalarca açıkladı. Bence dile getirilen hususlar bir bütün olarak ele alınmalı, tek tek değerlendirilmemelidir.”

İran-Afganistan ticaretinin artırılması gündemde

Bekayi, İran ile Afganistan arasındaki ticaret hacminin artırılmasına ilişkin ise, “Her iki taraf da karşılıklı ilişkileri güçlendirmek için çaba göstermeli. 3 Temmuz’da Molla Berader ile Cumhurbaşkanı arasında iyi bir görüşme gerçekleştirildi. Bu görüşmede ele alınan konulardan biri, özellikle sınır ve hukuki engellerin azaltılması yoluyla İran ile Afganistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin kolaylaştırılmasıydı. O tarihten bu yana bu konuda önemli adımlar gündeme alındı ve bakanlar düzeyinde de olumlu temaslar gerçekleştirildi.” dedi.

Mekke koalisyonuna katılım için resmi davet almadık

Bekayi, İran’ın Mekke koalisyonuna katılması için davet edilip edilmediğine ilişkin soruya ise, “Resmi bir davet almadık ancak bu yönde bazı teklifler gündeme getirildi.” yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı’nın açık olduğu iddiası psikolojik savaştır

Bekayi, ABD’li yetkililerin Hürmüz Boğazı’nın açık olduğu yönündeki iddiaları hakkında şunları söyledi:

“Bunu söylemek gerekir ki, aklıselim sahibi olanlar bunu anlayacaktır. 5 milyon ile 16 milyon arasındaki farka bakın. Bu, karşı tarafların başlattığı psikolojik ve medya savaşının bir parçasıdır. Böyle bir durum söz konusu değildir.”

ABD’nin deniz ablukasına karşı elimiz kolumuz bağlı değil

Bekayi, İran diplomasisindeki davranış değişikliğine ilişkin açıklamalar hakkında şunları söyledi:

“Eğer kastınız diplomatik davranışların düzeltilmesi, yaklaşım ve tutumların koşullara ve zamana göre uyarlanmasıysa, bu sürekli olarak yapılan bir şeydir. Elbette bugünkü diplomasiyi bir yıl önceki yöntem ve yaklaşımlarla yürütemeyiz. Sahadaki gelişmelerde de geçmişte yaşananlardan ders çıkardık; dolayısıyla bunun yapılması doğaldır.

ABD’nin ‘ekonomik savaş’ olarak adlandırdığı hususta artık hiçbir şüphe yok ki, İranlılara yardım etmek üzere gelmesi beklenen ABD, İranlıları cezalandırmak için her türlü aracı kullanıyor. Bu konuda gerekli uyarılar kesinlikle yapıldı.

Şu anda İran’a yönelik deniz ablukası saldırganlık eylemi niteliğindedir ve bunun daha da ağırlaştırılmasının elbette kendi sonuçları olacaktır. Bizim elimiz kolumuz bağlı değil. Uluslararası hukuka göre diğer ülkelerin ABD ile bu konuda işbirliği yapmasına izin verilmemektedir.”