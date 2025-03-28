  1. Dünya
  2. Ortadoğu
28 Mar 2025 19:04

Ensarullah, BAE'yi füze saldırısıyla tehdit etti

Ensarullah, BAE'yi füze saldırısıyla tehdit etti

Ensarullah Hareketi, BAE'nin Yemen'e karşı ABD ile istihbarat ve saha işbirliğine yönelik uyarıda bulunarak, Abu Dabi ve Dubai kentlerini füze saldırılarıyla tehdit etti.

Yemen Ensarullah Liderlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Farah, X'ten Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki siyasi liderlere hitaben yayınladığı mesajda, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları konusunda bu ülkeye istihbarat desteği veren ve sahada işbirliği yapan tüm hainlerin Yemenliler tarafından misilleme saldırılarına maruz kalacağını vurguladı.

News ID 1925613

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler