Ensarullah, BAE'yi füze saldırısıyla tehdit etti

Yemen Ensarullah Liderlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Farah, X'ten Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki siyasi liderlere hitaben yayınladığı mesajda, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları konusunda bu ülkeye istihbarat desteği veren ve sahada işbirliği yapan tüm hainlerin Yemenliler tarafından misilleme saldırılarına maruz kalacağını vurguladı.
Ensarullah Hareketi, BAE'nin Yemen'e karşı ABD ile istihbarat ve saha işbirliğine yönelik uyarıda bulunarak, Abu Dabi ve Dubai kentlerini füze saldırılarıyla tehdit etti.
News ID 1925613
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