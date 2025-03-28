El-Alem kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi müzakere hakkında, "Bizim müzakerelerdeki tutumumuz tamamen açıktır ve hiçbir baskı veya tehdit altında müzakere etmeyeceğiz"dedi.

Erakçi sözlerinin devamında "Müzakerelerin eşit bir bakış açısıyla ve baskı olmadan yürütülmesi gerekir. ABD ile doğrudan müzakereler reddediliyor, ancak geçmişte olduğu gibi, gerekirse dolaylı müzakereler yapılmaya devam edilecek" ifadesini kullandı.

"İran halkına tehdit edici bir dil kullanan herkese aynı dille cevap verilecektir" diyen Erakçi, "Bu tehditlerin pratik ve gerçekçi bir boyut kazanabileceğini sanmıyorum. Her türlü tehdide karşı olduğu gibi diplomasiye de hazırız" şeklinde konuştu.