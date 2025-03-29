IMF'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık ödemeye onay

IMF'den yapılan açıklamada, İcra Direktörleri Kurulunun Ukrayna'ya yönelik 4 yıllık finansman paketi kapsamındaki yedinci incelemesini tamamladığı ifade edildi.

Yedinci incelemenin tamamlanmasıyla Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtilen açıklamada, böylece finansman paketi kapsamındaki toplam ödemenin 10,1 milyar dolara çıkacağı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna'ya 15,5 milyar dolarlık 48 ay süreli finansman paketinin 31 Mart 2023'te onaylandığı ifade edilerek, programın, Ukrayna'nın uzun vadeli büyümesini teşvik etmek amacıyla ekonomik toparlanmayı desteklemeyi, yönetişimi geliştirmeyi ve kurumları güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Ülke ekonomisine dair değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, Ukrayna'nın program kapsamındaki performansının güçlü kalmaya devam ettiği ve hedeflerin karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın ekonomik büyümesinin 2024'te dirençli kaldığı ancak yılın ikinci yarısında yavaşladığı belirtildi.

IMF'nin açıklamasında, giderek sıkılaşan iş gücü piyasası, enerji altyapısına yönelik saldırıların etkisi ve savaşın seyrine ilişkin belirsizliğin sürmesi nedeniyle yavaşlamanın bu yılda da devam etmesinin beklendiği bildirildi.