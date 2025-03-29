Erakçi, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi bu görüşmede, ABD'nin Yemen'in çeşitli bölgelerine yönelik tekrarlanan askeri saldırılarını, Yemenli sivillerin öldürülmesini, evlerin ve altyapının tahrip edilmesini kınayarak şunları vurguladı: "ABD'nin Yemen'e yönelik askeri saldırıları, Siyonist rejimin Gazze'de soykırımı yoğunlaştırması ve Lübnan ile Suriye'ye yönelik saldırılarıyla aynı zamana denk geliyor. Bu durum, ABD'nin İsrail'in yasa ihlallerine ortak olduğunun ve bölgede güvensizliği ve istikrarsızlığı yayma konusunda bu rejimle uyum içinde hareket ettiğinin bir başka göstergesidir."

Erakçi, ABD'nin Yemen halkı ve bölgeye dair gerçekçi olmayan algısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları kaydetti: "Amerikalı politika yapıcılar, bölgedeki güvensizliğin asıl kaynağının işgal ve Filistin'deki soykırımın devam etmesi olduğunu anlamalıdır. ABD, Yemen'e saldırarak ve masum Yemen halkını öldürerek -ki onların tek 'suçu' Filistin halkıyla dayanışma göstermektir- bölgede istikrarı sağlama iddiasında bulunamaz."

Erakçi, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejimi ve ABD tarafından uluslararası hukukun açık ihlallerine karşı hareketsiz kalmasını eleştirerek, BM'nin yasa ihlallerini durdurmak ve uluslararası normlara saygıyı sağlamak için acilen etkili adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi, İran Dışişleri Bakanı'na Nevruz ve Ramazan Bayramı tebriklerini ileterek, İran'ın Yemen'de barış sürecinin ilerletilmesi yönündeki BM çabalarına verdiği desteğin sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Grundberg ayrıca, Brüksel'e yaptığı son ziyaret ve AB yetkilileriyle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Yemen'deki durumun iyileştirilmesi ve barışın sağlanması için BM'nin yürüttüğü son çalışmaları aktararak şunları vurguladı: "Yemen'de istikrar ve barışa ulaşmak, yalnızca Yemenliler için değil, tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için acil bir gerekliliktir. BM, bu hedefe ulaşmak için tüm kapasitesini seferber edecektir."