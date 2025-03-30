Gazze'nin enkazları arasında Ramazan Bayramı namazı

Kudüs televizyonunun haberine göre, Filistinliler, bayram namazını harabeye dönmüş mahallelerinde kılarak direnişlerini gösterdi.
Filistinli medya, Ramazan Bayramı sabahında Gazze'nin bombalanmış sokaklarından çarpıcı görüntüler paylaştı.
Gazze halkı, İsrail'in hava saldırılarında yarısı yıkılan "El-Ömeri Camii"nde toplanarak bayram namazını eda etti.
İsrail rejimi, namaz kılan sivillerin bulunduğu bölgeyi yeniden bombalayarak katliamını sürdürdü.
Bayramın ilk gününde Gazzeliler, İsrail saldırılarında şehit düşen ailelerinin mezarlarına akın etti. Filistinli çocuklar ise, enkazlarla dolu sokaklarda "Allahu Ekber" nidalarıyla bayramı karşıladı.
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