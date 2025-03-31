Barzani'den İranlı yetkililere tebrik mesajı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ramazan Bayramı münasebetiyle, ayrı ayrı mesajlarla İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Cumhurbaşkanı Mesut Pezekiyan, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi tebrik etti.

Necirvan İdris Barzani tarafından İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezekiyan'a gönderilen Ramazan Bayramı tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi: "Kutlu Ramazan Bayramı'nı en samimi duygularımla size tebrik ediyorum. Yüce Allah'tan, bu mübarek bayramın sizin ve değerli İran halkı için hayır, bereket, huzur ve istikrar getirmesini niyaz ediyorum."

Barzani'nin mesajında şu vurgu yapıldı: "Bu mübarek bayramın vesileyle, İran İslam Cumhuriyeti ile IKBY arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin ve ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğinin pekiştirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. Ramazan bayramının, bölge halkları için hayır, bereket ve barış getirmesini, herkesi daha huzurlu, istikrarlı ve müreffeh bir geleceğe yönlendirmesini temenni ediyorum."