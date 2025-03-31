İran'dan ABD'ye uyarı notası

Sürekli olarak bölgede güvensizlik yaratmaya çalışan Siyonist rejimin kötülükleri ve ABD Başkanı'nın tehditleri nedeniyle, bugün (Pazartesi) sabahı, İsviçre Büyükelçiliği Vekili (Büyükelçi'nin yokluğunda), ABD'nin koruyucu gücü sıfatıyla, Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü İsa Kamili tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Amerika Genel Müdürü, bu görüşmede, uluslararası hukuka ve BM Antlaşması'na aykırı gerilim artırıcı açıklamaları kınayarak reddetti ve İran'ın her türlü kötülük eylemine karşı resmi uyarı notasını iletti. Ayrıca, İslam Cumhuriyeti'nin her türlü tehdide karşı kesin ve anında karşılık verme kararlılığını da bildirdi.

İsviçre Büyükelçiliği Vekili, bu durumu derhal ABD hükümetine ileteceği konusunda güvence verdi.