Brezilya'daki fuarda İran savunma sanayi ürünlerini sergiliyor

İran Savunma Bakanlığı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı LAAD 2025 fuarına katıldı.

Latin Amerika’nın en büyük savunma ve güvenlik etkinliklerinden biri olan LAAD, uluslararası savunma sanayi temsilcilerini bir araya getirerek yenilikçi çözümlerin sergilendiği önemli bir platform olacak.

4 gün sürecek fuarda farklı ülkelerden gelen 360'tan fazla firmanın standı yer alıyor.

Fuar kapsamında çeşitli görüşmelerin gerçekleştirileceği LAAD, 4 Nisan’da sona erecek.