Çin’den ABD’nin ek tarife kararına tepki

ABD Başkanı Donald Trump dün, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı. Karar uyarınca Çin'e (Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri de dâhil) yüzde 34 ek gümrük vergisi getirilecek.

Guo Jiakun, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin söz konusu kararına tepki gösterdi.

ABD’nin “mütekabiliyet” bahanesiyle, başta Çin olmak üzere birçok ülkeden ABD'ye ihraç edilen ürünlere ek gümrük vergileri koyduğunu belirten Guo, bunun Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği gibi, kurallar temelinde oluşturulan çok taraflı ticaret sistemine de ciddi zarar verdiğini kaydetti.

Guo, Çin’in ticaret ve tarife savaşlarının bir kazananı ve ticarette korumacı girişimlerin bir çıkışı olmadığını defalarca vurguladığını yineledi.

Guo, “ABD’ye derhal hatadan dönüp, Çin dâhil dünyadaki diğer ülkelerle ticari anlaşmazlıkları eşitlik, saygı ve karşılıklı yarar ilkelerine dayalı istişare yoluyla çözme çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.