Ankara ve Tel Aviv arasında çatışma riski; Türk yetkililer Şam'a gitti

Maan'ın dört ilgili kaynaka dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriye'de en az üç hava üssünü kaybettiğini bildirdi.

Haberde, Türkiye'nin, terörist Golani rejimiyle varılan ortak savunma anlaşması kapsamında söz konusu üç üsse asker konuşlandırması beklenirken, son günlerde İsrail rejiminin bu üsleri hedef aldığı ifade edildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, İsrail rejiminin Suriye'ye yönelik hava saldırıları, özellikle Çarşamba günkü büyük saldırı, Türkiye'nin ABD'ye Suriye'deki varlığının Tel Aviv'e zarar vermeyeceği yönündeki güvencelerini defalarca verdiği bir dönemde gerçekleşiyor.

Yayımlanan raporlarda, bu saldırıların Türkiye ile İsrail rejimi arasında Suriye konusunda bir çatışmaya yol açabileceği belirtiliyor.

Bölgedeki iki Suriye askeri kaynağı ve bir istihbarat yetkilisi, Türk askeri ekiplerinin son günlerde Humus ilindeki T4 ve Palmira üsleri ile Hama ilindeki ana havalimanını ziyaret ettiğini duyurdu.

Türk askeri heyetleri, gezi sırasında iki üssün altyapısını inceledi.