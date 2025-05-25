Pakistan'daki fırtınada binalar çöktü: 18 ölü

Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle eski ve bakımsız binaların çökmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Eyaletin başkenti Lahor’da ise birçok bölgede ağaçların devrildiği, çok sayıda ev, dükkan ve aracın hasar gördüğü aktarıldı. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını ifade etti.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının eyalete bağlı Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot ve Mianwali şehirlerinde yaşandığı bildirildi.