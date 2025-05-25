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25 May 2025 14:34

Pakistan'daki fırtınada binalar çöktü: 18 ölü

Pakistan'daki fırtınada binalar çöktü: 18 ölü

Pakistan’ın en kalabalık eyaleti Pencap'ta etkili olan fırtına nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pakistan’ın Pencap eyaletinde etkili olan fırtına nedeniyle eski ve bakımsız binaların çökmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 92 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Eyaletin başkenti Lahor’da ise birçok bölgede ağaçların devrildiği, çok sayıda ev, dükkan ve aracın hasar gördüğü aktarıldı. PDMA, hayatını kaybedenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını ifade etti.

Pencap Afet Yönetim Kurumu (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının eyalete bağlı Jhelum, Lahor, Ravalpindi, Sheikhupura, Nankana Sahib, Sialkot ve Mianwali şehirlerinde yaşandığı bildirildi.

News ID 1927166

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