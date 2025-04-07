Bekayi: Müzakereler henüz başlamadı, ABD'nin kararını bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yeni yılın (İran tarihiyle) ilk basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Nevruz tatili boyunca Dışişleri Bakanlığı çalışmalarını sürdürdü ve Bakan'ın Ermenistan'a yaptığı ziyaret de dahil olmak üzere güncel meselelere yönelik tutumlarımızı gösterdik." dedi.

Sözcü Bekayi, Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik süregelen suçlarına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: Refah ve Batı Şeria'da eşzamanlı olarak yaşanan katliamlar, Siyonist rejimin -ABD'nin desteğiyle- Filistin'i bölgeden silme ve Filistinlileri anavatanlarından çıkarma politikasını yansıtıyor. Asıl endişe verici olan, kötülük ve suçun normalleşme sürecine tanık olmamızdır."

Bekayi, son iki yılda yaşananlar hakkında da şunları ekledi: "Siyonist rejimin işlediği suçlar sırasında insani hukuk ilkeleri ve BM Şartı açıkça ihlal edildi. Bu rejim, kasıtlı olarak sivillerin katledilmesine devam ediyor."

İsrail'in Savaş Suçlusu Liderleri Avrupa'da Serbestçe Dolaşmamalı

Bekayi, "İsrail'in suçlu liderleri, Avrupa'da serbestçe dolaşma imkanına sahip olmamalıdır. Ne yazık ki bölgemiz son iki yıldır barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehditle karşı karşıyadır ve bunun sonuçları sadece bölgemizle sınırlı kalmamaktadır. BM Güvenlik Konseyi'nin görevlerini yerine getirmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Grossi ile yaptığımız görüşmede kaygı ve endişelerimizi kendisine ilettik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Mehr haber ajansının "Erakçi ile Grossi arasındaki görüşmede Tahran'ın Grossi'nin İran'a yapacağı ziyaret talebine prensip olarak olumlu yanıt verdiği" yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu görüşmede, o dönemde yaşanan ve halen devam eden gelişmeler ışığında, kaygılarımızı ve beklentilerimizi Genel Müdür'e ilettik. Ajans'ın üye ülkeler karşısındaki yükümlülüklerini kendisine hatırlattık. Ziyaretle ilgili prensip anlaşması sağlandı ve ziyaretin detayları ile programına ilişkin müzakereler sürüyor. Kesin tarih belirlendiğinde kamuoyuna duyurulacaktır."

Bekayi sözlerine şunları ekledi: "Bu etkileşim, İran ile Ajans arasındaki normal işbirliği çerçevesinde gerçekleşmektedir ve bu kapsamda kalan bazı koruma önlemleri konularının çözüme kavuşturulması da yer almaktadır. ABD ve İsrail'in İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditlerinin devam etmesi nedeniyle, Ajans'ın görevini yerine getirmesini bekliyoruz. Ajans, 533 sayılı karar ve uluslararası hukukun diğer kuralları uyarınca bu tür tehditleri kınamakla yükümlüdür. Grossi'nin ziyareti sırasında bu konular da görüşülecektir."

Umman'ın müzakerelerde arabuluculuk rolü

Dışişleri Sözcüsü, İran-ABD dolaylı müzakereleri ve karşı tarafın tepkisi hakkında şunları söyledi: "Dolaylı müzakerelerin ilerletilmesinde diğer tarafların katılım geçmişi açıktır. Bazı durumlarda bu rolü AB Dış Politika Sorumlusu üstlenmiştir. Son yıllarda ve daha önce Umman bu rolü başarıyla oynamıştır. Böyle bir süreç başlarsa, Umman bu iş için başlıca adaylardan biri olacaktır."

ABD ve İsrail tehditlerine yanıt

Bekayi, ABD ve İsrail rejiminin İran'a yönelik tehditlerine dikkati çekerek, "Reuters haber ajansının, hayali bir 'yetkili kaynak'a dayandırdığı haber üretme konusunda sabit bir modeli var. Bir ülkenin egemenliğini savunmak için askeri hazırlıklı olması doğal bir durumdur. İran güçleri, geçmişin acı deneyimleri ve daha önce gösterdikleri cesaret göz önünde bulundurularak, yeteneklerini korumaktadır. 'Yetkili kaynak'a atıfta bulunmaya gerek yoktur."

Sözcüsü Bekayi şöylde devam etti: "Komşularımızın ve bölgenin güvenliğinin, İran'ın ulusal güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyoruz. Hiçbir zaman komşularımızı zayıflatmak için bir ittifakın parçası olmadık. Üçüncü tarafların kışkırtmalarının sonuçları konusunda komşularımızın dikkatini çekmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ateşin bulaşıcı olduğuna inanıyoruz. Komşularımızın, ayrılıkların ilişkilerini zedelemesine izin vermeyecek kadar dikkatli olduklarına inanıyoruz."

Gazze'deki suçlar hiçbir ölçüte sığdırılamaz

"Gazze'de gazetecilere yönelik suçlar hakkında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şunları söyledi: Gazze'deki suçlar hiçbir ölçüte sığdırılamaz. Gazze'de soykırım teriminin kullanılmasının nedeni, başka bir kelime bulunamamasıdır. Soykırım planının başlangıcından itibaren gazeteciler her zaman Siyonist rejimin sabit hedeflerinden biri olmuştur ve bunun nedeni açıktır. Bu durum, uluslararası toplumda söz sahibi olan medya çalışanlarının, politikacıların ve herkesin sorumluluğunu daha da ağırlaştırmaktadır ki bu kara leke Siyonist rejimin yüzünde kalsın. İsrail'in suçlarını normalleştirme sürecine katılan tüm taraflar sorumludur. Umuyoruz ki bir gün adaletin yerine getirildiğine tanık oluruz."

Avrupa ile görüşmeler devam ediyor

Bekay, İran ile Avrupa arasındaki görüşmelerin devam edip etmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: Nükleer konuyla ilgili olarak karşı taraflarla sürekli istişarelerde bulunuyoruz ve bulunmaya devam ediyoruz. Birkaç gün önceki teknik düzeydeki toplantı da bu kapsamdaydı. Bugün veya yarın Moskova'da İran, Rusya ve Çin arasında teknik düzeyde üçlü bir toplantı yapılacak. Hukuk ekibimiz bu süreçle ilgileniyor ve yakın zamanda AB Dış Politika Sorumlusu'nun yeni yetkilileriyle müsteşar düzeyinde bir toplantı gerçekleştireceğiz."

Müzakereler Başlamadı: ABD'nin kararını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "İran ile ABD arasında müzakereler başladı mı?" sorusuna yanıt olarak, "Bu haber asılsızdır" dedi.

Bekayi, Erakçi'nin tweet'i ve Steve Vietkauf'ın yorumu hakkında şunları söyledi: "Karşı taraftan, neye dayanarak bu yorumu yazdıklarını ve sonra sildiklerini sormaları gerekir. Tabii herkes kendi analizini yapabilir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ile müzakereler hakkında şu açıklamayı yaptı: "İran'ın ABD'ye verdiği yanıt mektubu iletildi. Şimdi ABD'nin bu konudaki kararını bekliyoruz. İran'ın dolaylı müzakereler için yaptığı öneri, konunun geçmişine ve son on yıldaki süreçler dikkate alındığında cömert ve sorumlu bir adımdır. Şu an önerilere odaklanmış durumdayız. Gelecekte ne olacağına dair kararlar zamanla alınacaktır."

Bekayi, ABD ile müzakerelerde yer alacak isimlere dair söylentiler hakkında ise, "Bunların hepsi medya tahminleridir. Dışişleri Bakanlığı, yasaya uygun olarak müzakereleri yürütmekten sorumludur. Yerli ve yabancı kaynaklardan zaman zaman duyulan açıklamalar, temelsiz medya spekülasyonlarıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın mektubu tehditler ve önerilerin bir karışımıdır

Dışişleri Sözcüsü, Trump'ın mektubunun üslubu hakkındaki bir soru üzerine, "Amerikalı yetkililerin medyada söylediklerinden farklı bir şey değil. Tehditler ve önerilerin bir karışımı. Biz de buna uygun bir yanıt hazırladığımızı açıkladık ve diplomasi yolunu kapatmadık. İran'ın önerisi, bölgesel konular ve güvenlikle ilgili olarak İran'ın sorumlu ve kapsamlı yaklaşımını gösteren bir adımdır ve takdir edilmelidir."

Yeni Almanya hükümeti politikalarını gözden geçirmeli

Bekayi, Almanya'da yeni hükümetin göreve gelmesine değinerek, "Avrupa ülkeleriyle ilişkilere büyük değer veriyoruz ve ülkelerle ilişkilerde ilkelere bağlıyız. Ancak bir dönem Almanya'daki sert politikalar nedeniyle bu ülkeyle ilişkilerimiz zarar gördü. Vatandaşlarımız mağdur oldu ve bu mağduriyet devam ediyor. Umuyoruz ki yeni Almanya hükümeti politikalarını gözden geçirir."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa Dışişleri Bakanı'nın İran'a karşı 'tetikleyici mekanizma'nın (snapback) devreye sokulması iddialarına ilişkin şunları söyledi: "Üç Avrupa ülkesi ve Avrupa Birliği, müzakerelerin başlamasında önemli bir rol oynadı. Bu rol sadece sürecin ilerlemesine yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda AB'nin kendisini önemli bir aktör olarak göstermesi için bir fırsat oldu. Bu fırsatı İran İslam Cumhuriyeti, bu üç Avrupa ülkesine sağladı. AB'nin uluslararası bir konuyu çözmedeki tek başarısı buydu. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra, bu üç Avrupa ülkesi bunu telafi edemedi. Söz konusu üç Avrupa ülkesinin bu davranışı tekrarlamaması gerekir, çünkü bu onlar için itibar kaybına yol açar."