İran'da maden kazası: 7 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Simnan eyaletine bağlı Damğan Mehmānduye bölgesinde bulunan “Cevahir Zoghal” kömür madeninde gaz sızıntısı meydana geldi.

Olay sonucu yedi kişi madende mahsur kaldı. Bunlardan beşinin, aralarında Müteahhit ve üç yabancı uyruklu işçinin de bulunduğu, cansız bedenleri daha önce madenden çıkarılmıştı. Şimdi ise son iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

Böylece özel sektöre ait olan bu madende mahsur kalan yedi kişinin tamamı hayatını kaybetti.

Ayrıca hâlâ madende üç işçinin daha bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.