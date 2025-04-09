AB'den ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi

AB üye ülkeleri Çarşamba günü, ABD'nin bloktan çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine misilleme olarak badem, portakal suyu, kümes hayvanları, soya fasulyesi, çelik ve alüminyum, tütün ve yatlar da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki ABD ürünlerine uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergilerini onayladı.

Bunlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelindeki ticaret ortaklarına karşı yürüttüğü ticaret savaşında Avrupa'nın aldığı ilk misilleme tedbirleri. Daha önce Euronews tarafından görülen ürün listesi, ABD'nin karşı önlemlerinin kendi endüstrilerini vurmasından çekinen üye devletlerin yoğun lobi faaliyetlerine konu oldu.

Fransa, İrlanda ve İtalya, Trump'ın Avrupa alkolüne yüzde 200 gümrük vergisi uygulanmasını tetikleyeceği tehdidinin ardından Bourbon viskisinin hedeflenen ürünler listesinden çıkarılmasını sağladı.

AB misillemesinden etkilenen ABD ürünlerinin nihai listesi hemen kamuoyuna açıklanmadı.