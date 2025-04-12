İran’dan ABD’yle dolaylı müzakereyle ilgili yeni açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Umman'da yapılan dolaylı müzakere hakkında bilgi verdi.

Bekayi, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerenin Umman Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda yerel saatle 15.20’de başladığını duyurdu.

''Toplantı başlamadan önce Umman Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirdik’’ diyen Bekayi, yaklaşık bir saattir dolaylı görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Bekayi, ''İran'ın hedefi açıkt; ABD ile dolaylı müzakerenin amacı İran'ın ulusal çıkarlarını güvence altına almak’’ ifadesini kullandı.

İran'ın her zaman diplomasiye bağlılığını kanıtladığını belirten İranlı sözcü, "Bunu pratikte nükleer meselede de kanıtladık" diye konuştu.