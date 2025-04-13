BAE ve Umman dışişleri bakanları, İran-ABD müzakerelerini görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin son gelişmelerini değerlendirdi.

WAM’a göre, Abdullah Bin Zayed, Umman’ın bölgesel güven ve istikrarın artırılmasına yönelik yapıcı arabuluculuk çabalarına övgüde bulundu.

Umman’ın bu çabalarının başarılı sonuçlar doğuracağına olan güvenini dile getiren BAE Dışişleri Bakanı, bu girişimlerin Tahran ile Washington arasındaki görüşlerin yakınlaşmasına, pozitif bir atmosferin oluşmasına, güven inşasına ve küresel barış ile istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.