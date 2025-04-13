Mısır, İran-ABD dolaylı görüşmeleri memnuniyetle karşıladı

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İran ile ABD arasında Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan dolaylı nükleer müzakereleri memnuniyetle karşıladı.

Pazar günü yapılan yazılı açıklamada, görüşmelerin barışçıl çözüm arayışlarına katkı sunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Umman’ın yapıcı, sürekli ve hayati rolüne dikkat çekilerek, bu ülkenin bölgesel çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik çabaları takdir edildi. Mısır, diyalog ve siyasi çözümlerin önemine vurgu yaparken, askeri yolların mevcut krizleri derinleştireceğini belirtti.

Kahire yönetimi, İran ve ABD’nin yapıcı yaklaşımını olumlu karşıladığını ifade ederek, müzakerelerin bölgesel gerilimi azaltacak bir anlaşmayla sonuçlanmasını temenni etti. Mısır ayrıca, bu sürecin sadece Fars Körfezi bölgesinde değil, Gazze’de de gerilimin düşmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Görüşmelerin ilk turu Cumartesi günü İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff’un başkanlığında, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi’nin arabuluculuğuyla gerçekleştirildi. Taraflar müzakereleri “olumlu” olarak değerlendirmiş ve ikinci turun gelecek hafta yapılacağını duyurdu.