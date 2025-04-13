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13 Nis 2025 08:47

Trump: İran ile müzakereler doğru yolda ilerliyor

Trump: İran ile müzakereler doğru yolda ilerliyor

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Umman’da İran ile gerçekleştirdiği dolaylı görüşmelerin doğru yolda ilerlediğini söyledi.

Al Arabiya’ya göre, ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran’la Maskat’ta yürüttüğü dolaylı müzakerelere ilişkin ilk açıklamasında, “Washington ile Tahran arasındaki müzakereler iyi gidiyor ve doğru bir yolda ilerliyor” dedi.

Donald Trump ayrıca açıklamalarının devamında, ABD’nin gümrük tarifeleri yoluyla büyük gelir elde edeceğini vurguladı.

Trump, pazartesi günü yarı iletken sanayisi hakkında daha fazla bilgi alacağını da sözlerine ekledi.

Cumartesi akşamı ise Beyaz Saray sözcüsü, Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereleri ''çok verimli ve yapıcı'' olarak değerlendirdi.

News ID 1925965

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