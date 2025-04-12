Arif: Dolaylı müzakere ile yaptırımların kaldırılmasını istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, İran ile ABD arasında yapılan dolaylı müzakereyi değerlendirdi.

Arif, ''ABD ile dolaylı müzakerelerle İran milletinin hakkını savunmak ve uygulanan zalimane yaptırımların kaldırılmasını istiyoruz.'' dedi.

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turu sona erdi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yapılan dolaylı müzakerenin ilk turu hakkında yaptığı açıklamada, görüşmenin yapıcı geçtiğini ve tarafların eşit düzlemde bir anlaşmaya varma iradesi sergilediğini belirtti.

Erakçi, bugün yapılan görüşmelerin yaklaşık iki buçuk saat sürdüğünü ve Umman Dışişleri Bakanı Badr el-Busaidi’nin aracılığıyla dört tur mesaj alışverişi gerçekleştirildiğini belirtti. Görüşmenin saygılı ve sakin bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden Arakçi, hiçbir uygunsuz dilin kullanılmadığını ve her iki tarafın da sürecin ilerlemesi yönünde kararlılık gösterdiğini söyledi.