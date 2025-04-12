Umman: Müzakere dostane bir ortamda gerçekleşti

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turu sona erdi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, müzakerenin dostane bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Busaidi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

''Bugün Maskat'ta İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve ABD Başkanlık Temsilcisi Steve Whittaker'ı ağırladığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum. Adil ve bağlayıcı bir anlaşmaya varılması amacıyla diyalog ve müzakereye ev sahipliği yaptık.

Bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına vesile olan, dostça bir ortamda gerçekleşen görüşmeden dolayı iki meslektaşıma teşekkür etmek istiyorum.

Bu önemli hedefe ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiz.''