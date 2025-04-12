ABD ile dolaylı müzakerenin ilk turu sona erdi

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ilk turu sona erdi.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki dolaylı görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin arabuluculuğunda gerçekleşti.
Toplantıda taraflar görüşmelerin önümüzdeki hafta da devam etmesi konusunda anlaştı.
İran Dışişleri Bakanlığı, diyalog ortamını "yapıcı" olarak nitelendirdi.
Müzakerenin ana gündeminde İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele gibi konular yer alıyor.
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