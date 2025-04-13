Rus yetkili, İran-ABD dolayılı müzakerelerini memnuniyetle karşıladı

Reuters’a göre, Rusya’nın Viyana merkezli uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, bu sabah Telegram hesabından Umman’da İran ve ABD temsilcileri arasında gerçekleşen dolaylı görüşmeyle ilgili bir açıklama yaptı.

Ulyanov, İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin sonuçlarını umut verici olarak değerlendirdi.

Ulyanov’un mesajında “Bugün Umman’da gerçekleşen toplantının sonunda hem İranlı hem de Amerikalı taraflar yapılan görüşmeleri olumlu ve yapıcı olarak değerlendirdiler” ifadesi kullanıldı.

Ulyanov, görüşmeler başlamadan önce de X sosyal medya platformunda, “ABD ve İran bugün Umman’da bir araya geldi. Gelin bu müzakerelerin başında onlara başarı dileyelim” ifadesini paylaşmıştı.