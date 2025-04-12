Beyaz Saray, İran ile müzakereden memnun

Beyaz Saray sözcüsü, Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereleri ''çok verimli ve yapıcı'' olarak değerlendirdi.

ABD'li yetkili, ''Witkoff, Erakçi'ye iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki Trump'ın emirlerini uygulamaya çalıştığını bildirdi.'' dedi.

Öte yandan NBC televizyonuna konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve, bugün İran'la yaptığı görüşme hakkında, "Çok olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.

ABD'li yetkili, İran'la müzakerelerin 19 Nisan'da devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İran ve ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmelerin ilk turu tamamlanırken taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardı.