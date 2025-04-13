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13 Nis 2025 07:39

Umman, dolaylı müzakerelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapacak

Umman, dolaylı müzakerelerin bir sonraki turuna ev sahipliği yapacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran ve ABD'nin gelecek hafta dolaylı müzakerelere devam etme konusunda mutabakata varmasıyla birlikte, bu müzakerelerin bir sonraki turunun Umman'ın ev sahipliğinde düzenleneceğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün akşam,İran ve ABD arasındaki dolayılı müzakerelerin bir sonraki turuna ilişkin olarak sosyal medya hesabı X üzerinden şöyle bir paylaşımda buşundu:

"Dışişleri Bakanı Irakçi, yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleye ilişkin ABD Başkanı'nın özel temsilcisiyle yaptığı dolaylı görüşme turunun ardından Maskat'tan Tahran'a dönmektedir.

Bu görüşmelere ev sahipliği ve arabuluculuk yaptığı için Umman'a ve Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamad el-Busaidi'ye teşekkür ederiz. Tarafların dolaylı müzakerelere gelecek hafta devam etme konusunda mutabakata varmasıyla birlikte, Umman bu önemli rolü üstlenmeye devam edecektir."

News ID 1925963

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