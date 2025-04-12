Dolaylı müzakerelerin bir sonraki turu önümüzdeki 19 Nisan'da yapılacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'ın ev sahipliğinde yapılan ABD ile dolaylı müzakereler hakkında açıklamada bulundu.

Erakçi, ''Umman Dışişleri Bakanı'nın çabalarıyla yaklaşık iki buçuk saat süren dolaylı bir görüşme gerçekleştirdik. İki heyet gidip geliyordu ve bu yaklaşık 4 kez gerçekleşti.'' dedi.

İlk turu ''yapıcı'' olarak değerlendiren Erakçi, görüşmelerin sakin ve saygılı bir ortamda geçtiğini söyledi.

Erakçi, ABD ile dolaylı müzakerelerin bir sonraki turunun önümüzdeki 19 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

Müzakerede uygunsuz bir dil kullanılmadığını kaydeden ''Taraflar, her iki taraf için de arzu edilen, eşit temellere dayanan bir anlaşmaya varılıncaya kadar bu görüşmelerin ilerletilmesi konusundaki kararlılıklarını ortaya koydular" ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, "Ne biz ne de karşı taraf sonuçsuz müzakereler, sözde görüşmeler ve yıpratıcı müzakereler istemiyoruz. Tabii ki bu kolay olmayacak, çünkü her iki tarafın da iradesine ihtiyaç var. Diğer taraf ise adil bir anlaşmaya varılması yönündeki iradesini ortaya koymak için büyük çaba sarf etti." diye konuştu.

Müzakereler için bir çerçeveye yakın olduklarını düşündüklerini ifade eden Erakçi, ''Bu çerçeveyi bir sonraki turda netleştirebilirsek, uzun yol kat etmiş oluruz. Bence bu kapsamda gerçek görüşmelere başlayabiliriz.'' değerlendirmesinde bulundu.