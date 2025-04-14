Yemen'den İsrail’e hipersonik füze ve İHA operasyonu

El-Mesire'ye göre, ABD’nin Yemen altyapısını hedef alarak Ensarullah Hareketi’nin İsrail’e yönelik saldırılarını engelleme çabalarına rağmen, Yemenli güçler işgal altındaki topraklara yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, yayımladığı açıklamada İsrail hedeflerine yönelik özel bir askeri operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Açıklamada, operasyon kapsamında biri hipersonik olmak üzere iki balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

Sözcü Seri’nin verdiği bilgilere göre, ilk füze “Filistin-2” adlı hipersonik bir füze olup, işgal altındaki Aşdod’un doğusunda yer alan Sudet Mikha askeri üssünü hedef aldı. İkinci füze ise “Zülfikar” adlı balistik füze olup, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’na isabet etti.

Ayrıca, işgal altındaki Askalan (Aşkelon) bölgesinde yer alan hayati bir hedefin de silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile vurularak imha edildiği bildirildi.

Yahya Seri, gerçekleştirilen bu operasyonlarla birlikte İsrail’in askeri üs ve tesislerine ağır darbeler indirildiğini vurguladı. Öte yandan, Siyonist makamlarından henüz saldırılara ilişkin can kaybı ya da hasar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.