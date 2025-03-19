Fars Valisi, Tacikistan’ın Tahran Büyükelçisi ile görüştü

Fars Valisi Hüseyinali Emiri, Şiraz’da, Tacikistan’ın Tahran Büyükelçisi Nizamuddin Zahidi ile yaptığı görüşmede, İran ve Tacikistan halklarının ortak dil ve birçok tarihi ve kültürel değeri paylaştığını belirterek, bu ortaklıkların iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda derinleşmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

İran’ın, Tacikistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Fars Valisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut seviyeden çok daha yüksek ve derin olabileceğini dile getirdi.

Emiri, coğrafi sınırların küresel düzenin gerekliliklerinden biri olduğunu ancak halkları birbirinden ayıramayacağını belirterek, dil, tarih ve kültürün coğrafi sınırlara sığmadığını ve bu kültürel bağların İran ve Tacikistan halklarını birbirine daha da yaklaştırabileceğini söyledi.

Emiri, Fars eyaletinin tarihi ve turistik kapasitelerine işaret ederek, Persepolis, Pasargad, Nakş-ı Rüstem gibi tarihi mirasların yanı sıra, Saadi ve Hafız gibi büyük kültürel şahsiyetlerin Tacik halkı tarafından ilgiyle takip edildiğini ifade etti.

Fars Eyaleti'nin, sanayi ve mühendislik alanında iş birliği yapmaya, fabrika kurma ve yönetme, hammadde temini ve deneyim paylaşımı konularında Tacikistan’a destek vermeye hazır olduğunu vurgulayan Emiri, Fars Ticaret Odası'nın da Duşanbe'de bir şube açmaya istekli olduğunu ve bunun iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Emiri, Tacikistanlı öğrencilerin İran’daki varlığının önemine dikkat çekerek, Şiraz’da Tacikistan konsolosluğunun açılmasının gerekliliğini vurgularken Şiraz ile Duşanbe arasında doğrudan uçuşların başlatılması gerektiğini belirtti.

Fars Eyaleti'nin konumunu özel olarak değerlendiren Emiri, Şiraz’ın İsfahan ve Yezd’e yakın olması nedeniyle Şiraz-Duşanbe uçuşlarının başlatılmasının İran ve Tacikistan arasında turistler için kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Tacikistan’ın Tahran Büyükelçisi Nizamuddin Zahidi ise, son 4-5 yılda iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve ticaret hacminin 5 kat arttığını belirtti.

Tacikistan ve İran yetkililerinin karşılıklı ziyaretlerinin işbirliğinin güçlenmesine yardımcı olduğunu belirten Zahidi ayrıca, 2021-2024 yılları arasında iki ülke arasında 67 işbirliği anlaşmasının imzalandığını ve yapıcı siyasi görüşmelerin ikili ilişkilere olumlu etkiler sağlayacağını ifade etti.

Tacikistan ile İran arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 59 milyon dolar olduğunu açıklayan Zahidi, Tacikistan Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi, bu rakamın 388 milyon dolara çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tacikistan’ın Tahran Büyükelçisi, ülkesinin sanayi işbirliğini artırma ve bu alandaki ilişkileri geliştirme yönündeki taleplerine dikkat çekti.