Tacikistan Cumhurbaşkanı’ndan Pezeşkiyan’a “Nevruz” mesajı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a gönderdiği mesajda, Nevruz Bayramı’nın gelişini kutladı.

İmamali Rahman’ın mesajının şu ifadeler yer aldı:

"Bu kadim kutlama, kültürel mirasın ve asırlık geleneklerin bir simgesi olarak, kendi coğrafyasındaki halklar arasındaki ilişkilerin barış ve güvenlik, karşılıklı saygı ve destek esasına göre güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Nevruz’un ebedi ve yapıcı gelenekleri, halklarımız ve ülkelerimiz arasındaki dostluk bağlarını ve yararlı iş birliğini daha da güçlendirmek için bizi sürekli olarak çabalamaya teşvik ediyor.

Tacikistan tarafı, İran ile mevcut ilişkilerin seviyesinden memnuniyet duymaktadır. Ülkelerimizin, bu köklü geleneğin yüce evrensel değerlerine dayanarak, çok yönlü ilişkilerinin içeriğini daha da zenginleştirmek için ortak çabalarına devam edeceklerine inanıyorum."