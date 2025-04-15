Sudani 8 Mayıs’ta Türkiye’ye gidecek

Mdeast.news'a konuşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik bir kaynak, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 8 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Sudani’nin, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısına katılması bekleniyor.

Daha önce Iraklı üst düzey bir yetkili, Başbakan Sudani'nin Ankara ziyareti kapsamında Erdoğan'la yapacağı görüşmede birçok önemli konuyu ele alacağını, bunlardan en önemlisinin Türk güçlerinin Irak topraklarından çekilmesi olduğunu söylemişti.