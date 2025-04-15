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15 Nis 2025 15:26

Sudani 8 Mayıs’ta Türkiye’ye gidecek

Sudani 8 Mayıs’ta Türkiye’ye gidecek

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 8 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Mdeast.news'a konuşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik bir kaynak, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 8 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti.

Sudani’nin, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısına katılması bekleniyor.

Daha önce Iraklı üst düzey bir yetkili, Başbakan Sudani'nin Ankara ziyareti kapsamında Erdoğan'la yapacağı görüşmede birçok önemli konuyu ele alacağını, bunlardan en önemlisinin Türk güçlerinin Irak topraklarından çekilmesi olduğunu söylemişti.

News ID 1926053

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