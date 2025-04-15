Kosova Başbakanı Albin Kurti istifa etti

Kosova'da 9 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından mecliste ilk oturum gerçekleştirildi. Başbakan Albin Kurti, 9'uncu yasama döneminde milletvekili olarak yemin edebilmek üzere başbakanlık görevinden istifa etti.

Kurti istifa mektubunda, "Hükümetimiz, 23 Mart'tan itibaren 4 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından görevini geçici hükümet olarak sürdürmektedir. Anayasa ve yürürlükteki yasalara uygun olarak 27 Mart 2025 tarihinde verdiğim ve Kosova Merkezi Seçim Komisyonu tarafından kabul edilen beyanım doğrultusunda bugün, kabinemle birlikte istifamızı sunmuş bulunuyoruz. Kosova Meclisi'nin 9'uncu yasama döneminde milletvekili olarak yemin edebilmem amacıyla yürütme görevimden istifamı resmi olarak sunuyorum" ifadelerini kullandı.