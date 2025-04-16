Türkiye-İran 56. Alt Güvenlik Komite Toplantısı yapıldı

Milliyet’e göre, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, toplantı için kente gelen Urmiye Valisi Resul Mukabili başkanlığındaki İran heyetini makamında kabul etti.

Çelik, Mukabili ve beraberindekileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Ardından Türkiye ve İran heyetlerinin katılımıyla Valilik toplantı salonunda 56. Alt Güvenlik Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Çelik, toplantının iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Vali Mukabili'nin de konuşma yaptığı toplantıda, sınır güvenliği, kaçakçılıkla mücadele, sınır hattındaki gelişmeler ve sınır ticaretinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Alınan kararların protokol haline getirildiği toplantı, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.

Toplantının ardından Vali Çelik başkanlığındaki Türkiye ile İran heyetleri, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, Meydan Medresesi'ni ziyaret etti.