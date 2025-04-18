Ceyş ez-Zulm Terör Örgütü'nün lideri öldürüldü

İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde yürütülen bir operasyonun kapsamında, Ceyş ez-Zulm adlı terör örgütünün saha lideri Veli Muhammed Şahbakhş öldürüldü.

Cuma sabahı Korin bölgesinde Kudüs Karargâhı güçleri, İstihbarat Bakanlığı, kolluk kuvvetleri ve yerel halkın işbirliğiyle düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt mensubu yakalandı. Operasyonda, geçtiğimiz yılki terör eylemlerinde kilit rol oynayan Şahbakhş öldürüldü.

Operasyonda bazı silah ve mühimmat da ele geçirilirken, Kudüs Karargâhı’na bağlı gönüllü milislerden İshak Muhtari şehit düştü.