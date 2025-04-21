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21 Nis 2025 19:18

Pezeşkiyan'dan ''ABD ile dolaylı görüşmeler'' yorumu

Pezeşkiyan'dan ''ABD ile dolaylı görüşmeler'' yorumu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile dolaylı olarak yürütülen görüşmeleri değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün ''Valilerle Buluşma'' programına katıldı.

Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada, "Hükümetimiz göreve başlamasının ardından diğer ülkelerle, özellikle İslam ve komşu ülkelerle siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel ilişkileri güçlendirmeyi amaçladığımızı vurguladık. Ayrıca diğer ülkelerle karşılıklı saygıya dayalı yapıcı ilişkileri sürdürüyoruz." dedi.

ABD ile dolaylı olarak yürütülen görüşmeleri değerlendiren Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

''ABD ile müzakerelerde, belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı koruyan bir anlaşmaya varmaya hazırız, ancak onlar bizimle eşit bir konumda müzakere etmemesi halinde kendi yolumuza devam edeceğiz. İslam Devrimi Lideri'nin dediği gibi, ne iyimseriz ne de kötümseriz''

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Allah'a ve kendi kaynaklarımıza güvenerek ülkeyi inşa edebiliriz. Savaşmakla ilgilenmiyoruz, ancak zorbalığa da boyun eğmeyiz’’ diye konuştu.

News ID 1926238

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