Çin: Ermenistan Kuşak ve Yol Girişimi’ne katılacak

Çin, Kuşak ve Yol Girişimi’nde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çin’in Ermenistan Maslahatgüzarı Min Chen, Erivan’ın projeye dahil edileceğini ilk kez duyurdu.

Min Chen, Turkiyegazetesi.com.tr’ye yaptığı özel açıklamada, Pekin’in “Dünyanın Kavşağı” olarak konumlandırdığı Ermenistan’ı, Kuşak ve Yol Girişimi’ne daha aktif şekilde entegre etmeyi planladığını söyledi.

Çin’in bu kapsamda Erivan’la ulaştırma alanında yakın zamanda bir anlaşma imzalayacağını belirten Chen, projelerin, Güney Kafkasya’nın ekonomik haritasını yeniden çizeceğine işaret etti.

Çin'in tarihi İpek Yolu güzergahında Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi, altyapı, ulaştırma, enerji, iletişim ve diğer alanlardaki bağlantılılık projeleriyle yeni küresel ağlar oluşturuyor.

Kuşak ve Yol Girişimi, ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2013'te Kazakistan ve Endonezya'ya yaptığı ziyaretlerde duyuruldu. İlk başta "Bir Kuşak ve Bir Yol" diye anılan girişim, kara ve deniz ayaklarından oluşuyordu.

"İpek Yolu Ekonomik Kuşağı" olarak adlandırılan kara ayağı, Orta Asya üzerinden geçen kara ve demir yolu ulaştırma ağlarıyla tarihi İpek Yolu güzergahları üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırmayı hedefliyordu.

"21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu" olarak adlandırılan deniz ayağı ise Batı Pasifiği ve Hint Okyanusu'nu kateden deniz hatlarıyla Güneydoğu Asya ve Güney Asya'yı Orta Doğu'ya, Afrika'ya ve oradan Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlamayı hedefliyordu.