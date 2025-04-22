İran: ABD ile uzman düzeyindeki görüşmeler 26 Nisan'da yapılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran ile Washington arasında uzman düzeyinde görüşmelerin 26 Nisan tarihinde Umman'da yapılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile İtalya’nın başkenti Roma’daki Umman Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen ikinci tur dolaylı müzakerelerin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini belirtmişti.

Erakçi, ikinci tur dolaylı müzakerelerin sona ermesinin ardından İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ise, "Bu hafta Çarşamba günü, uzmanlar düzeyinde teknik görüşmeler Umman’da yapılacak. Teknik düzeydeki görüşmelerde uzman heyetler, ayrıntılara girerek bir anlaşma için gerekli çerçeveyi oluşturacaklar. Ardından, Cumartesi günü tekrar Umman’da görüşeceğiz ve teknik düzeyde yapılan görüşmeleri ele alarak, bir anlaşmaya ne kadar yakın olduğumuzu değerlendireceğiz" diye konuşmuştu.