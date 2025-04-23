Hindistan Başbakanı, Cidde ziyaretini yarıda bıraktı

El Cezire'nin haberine göre, resmi bir ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine giden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bu ziyareti yarıda bırakarak Çarşamba sabahı ülkeye döndü.

Hindistan Başbakanı'nın bu hareketi, önceki gün Keşmir bölgesinde turistlere yönelik gerçekleşen ve onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan kanlı saldırının ardından geldi.

Hindistan'a vardığında ülkenin güvenlik yetkilileriyle görüşen Modi, saldırının faillerini suçlarından dolayı adalete teslim edeceğine söz verdi.

Hindistan'ın Keşmir eyaletine bağlı Pahalgam turistik bölgesinde Salı günü meydana gelen olayda 24 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.