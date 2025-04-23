Bakü ile Pekin arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi bir ziyaret için gittiği Çin’de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü ve iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın başlatıldığını duyurdu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bugün Pekin’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından taraflar, Bakü ile Pekin arasında kapsamlı stratejik ortaklığın başlatıldığını açıkladı.

Resmi ziyaret çerçevesinde Çin’e giden Aliyev için karşılama töreni düzenlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Aliyev ve Şi Cinping’in “Azerbaycan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında kapsamlı stratejik ortaklığın oluşturulmasına ilişkin ortak bildiri” imzaladıklarını bildirdi.

İkili görüşmelerin ardından, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında ortak inşaat, yargı sistemi, yeşil kalkınma, dijital ekonomi, fikri mülkiyet, uzay araştırmaları ve diğer alanlarda 20 işbirliği belgesi imzalandı.

Aliyev, Çin ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Bakü ile Pekin’in ticaret, iklim işbirliği ve çok taraflı ortak hedefler alanında ortaklıklarını güçlendireceklerini, Batılı bazı aktörlerin baskısına rağmen bu işbirliğinin süreceğini vurgulamıştı.

Aliyev, Çin’in Şinhua Haber Ajansı’na verdiği röportajda, Temmuz 2024’te Çin Devlet Başkanı ile imzaladığı stratejik ittifak bildirgesinin ardından, Bakü ile Pekin ilişkilerinin “tarihi bir döneme” girdiğini söyledi.