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24 Nis 2025 10:05

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları sürüyor

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları sürüyor

ABD'ye ait savaş uçakları Yemen’in kuzeyindeki Sada iline bağlı Al-Salim ilçesindeki Sahlin bölgesini 6 kez bombaladı.

El-Mesire televizyonunun haberine göre, ABD'ye ait savaş uçakları Yemen’in kuzeyindeki Sada iline bağlı Al-Salim ilçesindeki Sahlin bölgesini 6 kez bombaladı.

Sana’nın doğusundaki Nakm Dağı 3 kez Amerikan saldırısına hedef oldu.

Yemen medyası, ABD savaş uçaklarının Sana’nın doğusunda yer alan Nakm Dağı’nı bombaladığını ve bölgenin üç ayrı saldırıya maruz kaldığını bildirdi

El-Mesire, Amerikan savaş uçaklarının Sana’nın kuzeydoğusunda yer alan Şuub ilçesindeki el-Ceraf mahallesini de bombaladığını bildirdi.

News ID 1926315

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