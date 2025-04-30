Batı Kudüs'te orman yangını devam ediyor (+video)

Batı Kudüs'te dün başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarlar ve yüksek hava sıcaklıklarının etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangının kontrol altına alınamaması üzerine, güvenlik güçleri Kudüs-Tel Aviv arasındaki ana otoyolu geçici olarak ulaşıma kapattı.

Rejim basınında yer alan bilgilere göre, yangın bölgesinde yoğun şekilde çalışan itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevler hızla ilerlemeye devam ediyor.

Kudüs’ün yaklaşık 30 kilometre batısında kalan bölgede bazı işgalciler, can güvenliği endişesiyle araçlarını yol kenarında bırakarak tahliye edildi.

Siyonist yetkililer, rüzgarın etkisinin artması halinde yangının daha da büyüyebileceği uyarısında bulundu.

12 işgalci yaralandı

Yangınlar, bazı yerleşim birimlerinin tahliye edilmesine ve yolların kapatılmasına neden oldu.

Rejim medyasına göre, Kudüs tepelerinde çıkan yangın sonucu en az 12 Siyonist yaralandı.

Siyonist bakan Gideon Sa'ar, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs ve Bulgaristan'dan uluslararası yardım talebinde bulundu.