İran-ABD dolaylı görüşmelerinin dördüncü turunda tarih değişikliği

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumartesi (3 Mayıs) tarihinde Roma’da yapılması planlanan İran ile ABD arasındaki bir sonraki dolaylı görüşme turunun ertelendiğini duyurdu.

Bu değişikliğin Umman Dışişleri Bakanı’nın önerisiyle yapıldığını belirten Bekayi, yeni tarih hakkında bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.

Sözcü , İran’ın, halkın meşru ve yasal çıkarlarını sağlamak, yasa dışı yaptırımları sona erdirmek ve ekonomik baskıları ortadan kaldırmak amacıyla diplomasiye olan bağlılığını vurguladı.

İran heyetinin görüşmelere iyi niyetle katıldığını ve barışçıl nükleer enerji kullanım hakkı ile yasadışı yaptırımların kaldırılması konularında ülkenin ilkelerine dayalı, uluslararası hukuka uygun bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Bekayi ayrıca, adil, makul ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak için sonuç odaklı müzakerelerde İran’ın kararlılıkla ilerleyeceğini söyledi.