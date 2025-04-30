Erakçi: İran-ABD dolaylı müzakerelerinin yeni turu Roma’da yapılacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi bakanlar kurulu toplantısının kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşan müzakere turunun ev sahibi ülke Umman’ın açıklamasına göre İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Erakçi, bu cuma günü İran’ın üç Avrupa ülkesiyle (İngiltere, Fransa ve Almanya) ayrı bir toplantı gerçekleştireceğini de açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin “müzakereler bizim gözetimimizde yapılmalı” şeklindeki açıklamasına yanıt veren Erakçi, bu ifadenin doğru olmadığını belirtti. Bakan, “Doğrulama görevi Ajans’a ait olabilir, ancak bu rol müzakere edilebilir ve üzerine konuşulmalıdır” dedi.

İran’ın uranyum zenginleştirme konusundaki kırmızı çizgilerinin çok net olduğunu vurgulayan Erakçi, bu çizgilerin ABD tarafına da açıkça bildirildiğini söyledi.

Müzakerelere ev sahipliği yapan ülkenin Umman olduğunu hatırlatan Erakçi, lojistik sebeplerle görüşmelerin Roma’da yapılmasına karar verildiğini, ancak İran için müzakere yeri meselesinin esaslı bir konu olmadığını ve bunun için zaman kaybına gerek görmediklerini belirtti.

Müzakereler için belirlenmiş bir takvim olmadığını ifade eden Erakçi, “Uzayan ve sonuçsuz görüşmelere istekli değiliz, karşı tarafın da bu konuda aynı yaklaşımı taşıdığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Erakçi son olarak “Ajans şu an müzakere sürecinin bir tarafı değildir. Eğer bir anlaşma sağlanırsa, sadece nükleer doğrulama sürecinde devreye girecektir” açıklamasında bulundu.