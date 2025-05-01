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1 May 2025 22:32

İran ve Avrupa üçlüsü arasındaki görüşme ertelendi

İran ve Avrupa üçlüsü arasındaki görüşme ertelendi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile Avrupa üçlüsü (Almanya, Fransa, İngiltere) arasında yapılması planlanan görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile Avrupa üçlüsü (Almanya, Fransa, İngiltere) arasında yapılması planlanan görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Görüşmenin, İran-ABD dolaylı müzakerelerinin dördüncü turu çerçevesinde Roma’da gerçekleştirilmesi öngörülüyordu.

İran heyetinin bu tur görüşmeler için Roma’ya gitmeyeceğini belirten Bekayi, bu nedenle Avrupa ülkeleriyle yapılacak toplantının da yapılmayacağını ifade etti.

Sözcü yeni tarihin tüm tarafların mutabakatıyla belirleneceğini söyledi.

News ID 1926562

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