İran, stratejik müttefiklerini ABD ile müzakereler hakkında bilgilendiriyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, Brezilya’daki BRICS Güvenlik Zirvesi’nde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

İran’ın ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelerde açık ve net ilkelere sahip olduğunu vurgulayan Ahmediyan “İran bu süreçlerde her zaman stratejik müttefiklerini bilgilendiriyor” dedi.

Çin’in İran için her zaman önemli bir siyasi ve ekonomik ortak olduğunu belirten Ahmediyan iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin daha da derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İranlı yetkili ayrıca Tahran-Pekin iş birliğinin küresel tek taraflılığa karşı koyabileceğini ve halkların uzun vadeli çıkarlarını koruyabileceğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise, Pekin’in İran’ın bölgesel duruşunu ve müzakerelerdeki ilkeli pozisyonunu desteklemeye devam ettiğini belirtti. Wang, İran ile ekonomik ilişkileri daha da geliştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Wang, Çin’in İran’la tüm seviyelerde temasları sürdürmek, iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmek ve iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığı ilerletmekte kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, İran’ın barışçıl nükleer teknoloji kullanım hakkını savunduklarını belirtti.

İki ülke arasında imzalanan stratejik belge çerçevesinde Çin’in İran ile ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını kaydeden Wang, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın planlanan Çin ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde özel bir dönüm noktası olmasını umduklarını söyledi.

Taraflar, nükleer mesele dahil olmak üzere ikili, bölgesel ve uluslararası konularda istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldılar.