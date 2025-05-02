Erakçi’den İran-ABD görüşmelerinin ertelenmesine dair açıklama

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında yapılması planlanan dolaylı müzakerelerin dördüncü turunun ertelenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran, Umman ve ABD taraflarının ortak kararıyla görüşmelerin “lojistik ve teknik nedenlerle” ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti.

İran tarafının müzakere sürecine olan kararlılığında hiçbir değişiklik olmadığını vurgulayan Erakçi “Her zamankinden daha fazla, adil ve dengeli bir anlaşmaya ulaşmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Bu anlaşmanın, İran’a yönelik yaptırımların sona ermesini garanti altına alması ve İran’ın nükleer programının daima barışçıl kalacağına dair güven inşa etmesi gerektiğini ifade etti.

Söz konusu müzakerelerin 3 Mayıs Cumartesi günü Roma’da yapılması planlanıyordu.

Görüşmelerin yeni tarihi daha sonra açıklanacak.