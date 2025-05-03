Rusya’dan İran’ın uranyum zenginleştirme hakkına destek

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndaki Rusya Temsilcisi Mihail Ulyanov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin nükleer yakıt döngüsüne sahip olma hakkına dair sözlerine destek verdi.

Ulyanov, “İran Dışişleri Bakanı tamamen haklı,” ifadesinde bulundu.

Müzakerelerin hassas aşamasında olduğunu belirten Ulyanov, detaylı açıklamadan kaçındı.

Ancak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) göre, taraf ülkelerin sadece bazı yükümlülükleri değil, aynı zamanda sorgulanamaz temel haklara da sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Erakçi sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Yalanların tekrar edilmesi, temel gerçekleri değiştirmez. İran, NPT’nin kurucu imzacılarından biri olarak, tam kapsamlı nükleer yakıt döngüsüne sahip olma hakkına sahiptir. Ayrıca, NPT üyesi olup uranyumu zenginleştiren ve nükleer silahları tamamen reddeden birkaç ülke daha vardır. Burada İran dışında bazı Asya, Avrupa ve Güney Amerika ülkeleri de yer almaktadır" ifadelerini kullandı.