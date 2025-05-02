Türkiye, Özgürlük Filosu gemisine saldırıya tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, içinde Türklerin de bulunduğu Conscience adlı gemiye saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli Türk vatandaşların durumunun iyi olduğunu belirterek şu paylaşımı yaptı:

''Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Conscience' adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.

Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir.

Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır.''

Filistinli gruplar, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için hazırlanan ve Malta açıklarında hedef alınan gemiye yönelik saldırıdan İsrail rejimini sorumlu tutmuştu.