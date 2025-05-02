İran, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ordusunun son 24 saat içinde Yemen’in Sana, Sada ve El-Cevf vilayetlerinde yer alan çeşitli bölgeleri tekrar tekrar hedef almasını sert sözlerle kınadı.

Bekayi, bu saldırıları Yemen’in egemenliği ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı, ayrıca Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin bariz bir ihlali olarak değerlendirdi.

Bekayi açıklamasında, hedef alınan sivil yerleşim yerleri ve altyapı tesisleri nedeniyle bu saldırıların savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İranlı yetkili, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi’nin ABD’nin açık hukuk ihlallerine ve masum sivillerin katledilmesine karşı sessiz kalmasını eleştirdi.

Bakayi ayrıca, Gazze ve Batı Şeria’da devam eden soykırım, Lübnan’a yönelik İsrail saldırıları ve ABD’nin Yemen’deki askeri operasyonları ile birlikte bölgedeki güvensizliğin daha da derinleştiğini belirtti.