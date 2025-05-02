İran Reuters'ın haberini yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Danışmanı Muhammed Hüseyin Rencberan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Batılı medya kuruluşlarının son günlerde İran’ın nükleer programıyla ilgili asılsız ve yanıltıcı haberler yaydığını belirtti.

Rencberan, özellikle Reuters ve The New York Times gibi medya organlarının, sözde “üst düzey İranlı veya Ummanlı kaynaklara” dayandırdığı haberlerin daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yalanlandığını hatırlatarak, bu tür haberlerin “fitne” amacı taşıdığını ve daha en başında bertaraf edildiğini” ifade etti.

Açıklamasında, “Son iki gündür Reuters tarafından yayımlanan ve İran’ın nükleer programıyla ilgili olduğu iddia edilen haberlerin tümü asılsız ve yanıltıcıdır” diyen Rencberan, özellikle denetim konusu hakkında şunları söyledi:

“İran’ın nükleer tesislerine yönelik denetim sadece Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerine aittir. Bu denetimler de yalnızca uluslararası hukuk ve belirlenmiş kurallar çerçevesinde gerçekleşir.”