İran’dan Fransa’nın asılsız iddialarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Fransa Dışişleri Bakanı’nın İran’ın “nükleer silah geliştirme eşiğinde olduğu” yönündeki iddiasına sert tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız ve tamamen temelsiz olduğunu vurgulayan Bekayi, Fransa’nın İran’a yönelik yeni yaptırımlar uygulama tehdidinin de bu yaklaşımı daha da bozucu ve yapıcı olmayan bir çizgiye taşıdığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fransa Dışişleri Bakanı’nın İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili ileri sürdüğü iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu yanlış açıklamalar ve İran’a yönelik yeniden yaptırım tehdidi, Fransa’nın eleştirel tutumunun bozulup yapıcı olmaktan uzak, yıkıcı bir roleevrildiği yönündeki şüpheleri artırmaktadır.

Bu tür bir yaklaşım, Fransa’nın Avrupa ve dünyadaki itibarına kesinlikle olumlu bir katkı sunmayacaktır.”